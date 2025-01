Em visita ao município de Mogi Mirim, Deputado Bruno Lima conhece o BEA e fortalece parceria em prol do Bem-Estar Animal

O prefeito Paulo Silva e a vice-prefeita Maria Helena Scudeler de Barros recepcionaram o deputado federal Delegado Bruno Lima, na Estação Educação, nesta terça-feira (14). Na ocasião, eles conversaram sobre a importância e a necessidade de investimentos na causa animal, oportunidade aproveitada pelo prefeito para solicitar recursos em prol do município.

Para discutir o tema com mais profundidade, o encontro também contou com a presença dos vereadores Cinoê Duzo, Sargento Coran e Daniela de Amoedo Campos, bem como do secretário de Meio Ambiente, Oberdan Quaglio Alves, além da coordenadora do BEA (Bem-Estar Animal) Suzeli Soares e assessores.

Na sequência, os representantes do Executivo e Legislativo visitaram o BEA, onde os vereadores Cristiano Gaioto e Robertinho Tavares se juntaram ao grupo. No local foram vistoriados os espaços já utilizados para o cuidado animal, além das novas instalações destinadas ao aperfeiçoamento dos serviços ofertados pela Prefeitura aos animais domésticos.

“O cuidado animal é um serviço em expansão e que requer acompanhamento do Poder Público. Estamos empenhados em aprimorar o trabalho do BEA e, por isto, precisamos de parcerias, e o deputado Bruno Lima e a Câmara Municipal têm sido parceiros da cidade nesta causa”,