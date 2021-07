Empresário nogueirense é encontrado morto dentro de carro capotado

Na noite desta quarta-feira, dia 21 de julho, o empresário nogueirense Allan Melo, de 31 anos de idade, foi encontrado morto dentro de um carro da marca Chevrolet Captiva, que estava capotado. Ele apresentava uma perfuração de arma de fogo.

A Polícia Rodoviária encontrou o carro capotado em uma estrada de terra, paralela à Rodovia Zeferino Vaz (SP-332) em frente ao Chalé do Suco, no sentido à Artur Nogueira.

Dentro do carro capotado o empresário foi encontrado já sem vida com uma perfuração de arma de fogo e uma arma foi encontrada no interior do carro.

O local foi preservado para a realização da perícia e as investigações da polícia começaram já no local dos fatos para tentar esclarecer o que teria ocorrido.