OR – Encontro de Treinadores da UNIFEOB trouxe palestrantes de alto nível

O Encontro de Treinadores promovido pela UNIFEOB para a Taça São João reuniu cerca de 70 participantes na quadra poliesportiva da Sede do Palmeiras na noite do último domingo, 12.

Técnicos, auxiliares, árbitros e atletas puderam aprender e debater os temas propostos pelos três palestrantes da noite: o agente esportivo de estrelas como Neymar, Kaká e Robinho, Wagner Ribeiro; a árbitra filiada à Federação Internacional de Futebol Associado (FIFA), Regildenia de Holanda Moura; e o ex-jogador da Seleção Brasileira e do Newcastle United F. C., Francisco Ernandi Lima da Silva, o Mirandinha.

“É um momento de conversa, três palestras muito proveitosas, principalmente para o corpo técnico”, pondera o coordenador do curso de Educação Física e organizador do evento, Francisco Neto. “A UNIFEOB ajuda a Taça há muito tempo, investe e dá a possibilidade de ser realizada nesse grande formato.

Agora, estamos estreitando esse laço com a presença do nosso curso de Educação Física, que começa a mostrar seus trabalhos e como contribui para a sociedade”. Também compareceram o organizador da Taça São João, Henrique Rosa, e o diretor do Departamento Municipal de Esportes, Rodolfo Herrera Felipe.

Palestras

“No futebol, como em qualquer esporte, é preciso ter muito cuidado para não prejudicar a formação dos jovens”, alega Mirandinha. Durante sua fala, contou como foi a carreira, da infância sofrida no Nordeste, o destaque na conquista do título de acesso à divisão intermediária do Campeonato Paulista pelo Palmeiras F. C. de São João da Boa Vista, até a consagração de jogar pela Seleção Brasileira e ter sido o primeiro futebolista do país a atuar no campeonato inglês pelo Newcastle United. Também deu dicas valiosas sobre os atletas que estão começando na Taça São João. “Os pais têm que deixar seus filhos à vontade, sem tanta pressão. É muito importante que joguem futebol para se divertir”.

As polêmicas mudanças nas regras do futebol foram abordadas por Regildenia de Holanda Moura, árbitra filiada à FIFA e instrutora da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol). “O uso da tecnologia é bom. Nem o mais fanático dos torcedores fica feliz quando é campeão sabendo que houve um erro, um gol em posição de impedimento ou um pênalti que não foi”, defende Gil, como é conhecida. “Hoje podemos voltar atrás nessas decisões e legitimar o decorrer da partida com segurança”. A árbitra superou muitas barreiras no esporte majoritariamente masculino e gostaria que as mulheres tivessem mais oportunidades na área.

“Quando um homem vai apitar um jogo, tem que matar um leão por dia; nós temos que matar três. Mas estamos dando conta disso, haja vista o exemplo da Edina Alves, muito elogiada pelo Campeonato Brasileiro”.

Os treinadores presentes também tiveram a oportunidade de tirar suas dúvidas sobre contratações e descoberta de talentos com o agente esportivo Wagner Ribeiro, responsável pela carreira de muitos jogadores de sucesso, como Neymar, Lucas Moura e Gabigol. “O caminho certo para a juventude é o esporte e a educação – e nós temos os dois na UNIFEOB, né? É uma instituição de ensino que dá muito apoio ao esporte, então só posso parabenizar”, finaliza a árbitra Gil.

Taça São João

A UNIFEOB é a principal patrocinadora da Taça São João. Mais de 4 mil atletas de 8 estados brasileiros competem nas categorias Sub 12, Sub 14, Sub 16 e Sub 18. Trata-se do maior evento de futebol de base do Brasil, inserido por lei no calendário oficial da cidade. As partidas são disputadas durante uma semana, de 11 a 18 de janeiro.