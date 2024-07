Ensine a criança a brilhar como o sol

Livro da pedagoga Aline Nascimento Freitas oferece lições valiosas para que os pequenos reconheçam a própria luz interior

Em O Sumiço do Rei Sol, a pedagoga, filósofa e educadora Aline Nascimento Freitas reforça, de forma lúdica, como os princípios filosóficos podem ajudar as crianças, mesmo diante das adversidades, a conservarem virtudes e valores humanos como a generosidade, a esperança, o amor e a bondade, e a entenderem que podem sempre se valer do próprio brilho para vencer os desafios.

Publicação do selo Hanoi Kids, a obra revela momentos de tensão para girassóis, vagalumes, estrelas e outros seres da natureza, em razão do desaparecimento do sol. Sem entender como o Astro Rei pôde sumir de um dia para o outro, os personagens apostam em diferentes motivos, todos carregados de drama e opiniões pessoais sobre o ocorrido.

Ao longo das páginas, a conversa entre as flores cria um cenário de medo, ansiedade, tristeza e desorientação. A história mostra que, sem uma rotina, o reino acabou bagunçado e, para restaurar o equilíbrio, foram necessários foco e mais positividade nos pensamentos e nas ações. Com a união de todos, a luz individual se fortaleceu para brilhar tão radiante como o sol.

Sem que todos os seres do Reino dos Girassóis percebessem, eles estavam emanando um brilho muito intenso e forte. Eles se tornaram o próprio sol.

E quando abriram os olhos, o Astro Rei estava surgindo novamente no horizonte. E a vida começou a pulsar por entre os campos e as águas, por entre o ar e o céu. (O Sumiço do Rei Sol, p. 22)

Em um mundo intensamente focado nas aparências e na velocidade com que as coisas se tornam ultrapassadas, O Sumiço do Rei Sol ensina a prezar por aquilo que se tem e não só quando se perde. A autora propõe uma jornada de aprendizado coletivo, e, também, de crescimento individual. Uma leitura que ensina o poder de acreditar na luz interior para mostrar o melhor caminho a seguir.

Ficha técnica

Livro: O Sumiço do Rei Sol

Autora: Aline Nascimento Freitas

Editora: Hanoi Kids

ISBN: 978-8554823832

Páginas: 28

Formato: 1.5x 21×21 cm

Preço: R$ 44

Onde encontrar: Amazon

Sobre a autora

Aline Nascimento Freitas é pedagoga, filósofa, educadora e escritora. É uma apaixonada pelo universo da escrita e das palavras, e acredita muito no poder delas no processo de formação humana. Especializou-se em Psicopedagogia, e tem experiência na elaboração de metodologias de aprendizagem e treinamento de educadores. Como coordenadora pedagógica do Programa Criança para o Bem da Nova Acrópole (Brasília-DF), descobriu uma forma de trazer o seu olhar sobre a educação por meio de virtudes e valores humanos no desenvolvimento de crianças e jovens.

Sobre a editora

Ideias fundamentais encontram elos que as sustentam através dos tempos. A Hanoi Editora, fundada em 2017, tem como missão fortalecer esses elos que promovem o encontro entre autores, livros e leitores. Com abordagem fundamentada no respeito, transparência e senso de pertencimento, oferece suporte a autores, sejam novos ou já reconhecidos. Tem como visão proporcionar títulos de alto valor nas áreas de filosofia, artes, espiritualidade e desenvolvimento pessoal, promovendo a reflexão ativa em um mundo em constante transformação, impulsionando a humanidade a atingir seu potencial máximo.

