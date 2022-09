Enxadrista guaçuano fica na 3ª colocação em etapa de Xadrez Relâmpago

A equipe de xadrez da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL) de Mogi Guaçu disputou no sábado, 17 de setembro, a 8ª Etapa do Circuito Guaçuano de Xadrez Relâmpago, que aconteceu no Boulevard Shopping.

Destaque para o enxadrista Ícaro Feyerabend Rilho, que com cinco vitórias conquistou o terceiro lugar da classificação geral. A 9ª Etapa do Circuito Guaçuano de Xadrez Relâmpago está marcada para o dia 9 de novembro, uma quarta-feira, no Shopping Boulevard.

A competição contou com a presença de 32 atletas das cidades de Mogi Guaçu, Mogi Mirim, São João da Boa Vista e Araras. “Este evento foi marcado por partidas acirradas e, para alegria de Mogi Guaçu, o nosso atleta Ícaro Rilho foi um dos medalhistas do torneio e ainda atingiu mais de 100 pontos no circuito”, comemorou o técnico da equipe, Wendel Assis.

No entanto, antes da 9ª Etapa do Circuito Guaçuano de Xadrez Relâmpago, os enxadristas guaçuanos têm novo compromisso nos dias 23, 24 e 25 de setembro pela disputa do II Torneio de Rating Internacional (IRT) de Xadrez Clássico, que também acontecerá no Shopping Boulevard, no Centro