Escotismo abre inscrições para novos escoteiros neste sábado

Jovens de 8 à 18 anos podem se inscrever no projeto voluntário

As inscrições para o projeto voluntário Escotismo Holambra abrem neste sábado (19). Jovens de 8 à 18 anos podem se inscrever.

O Escotismo Holambra é um projeto socioeducativo, voluntário e sem fins lucrativos. O objetivo é a formação de cidadãos infanto-juvenis através de atividades ludo-pedagógicas. O projeto conta com a cooperação dos pais, organizações e comunidade para realizar um trabalho consciente, seguro e responsável.

As inscrições serão no sábado, das 9h às 16h, no Jangal (Rua Charles Hogenboon, 279 – Centro). Confira a lista de documentos necessários:

1 foto 3×4

Xerox do RG e CPF

Xerox da carteira de vacinação

Xerox do RG e CPF do responsável

Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone (19) 99365-2073 – Inês.