Espaço de Educação Ambiental da Biblioteca Municipal completa 4 anos

O Espaço de Educação Ambiental instalado nas dependências da Biblioteca Municipal José Maria Homem de Montes, em Holambra, completa este mês quatro anos de existência. A iniciativa, fruto de um trabalho multidisciplinar, tem por objetivo contribuir para a formação de crianças, jovens e adultos mais conscientes.

O prédio da Biblioteca foi planejado e construído há mais de uma década como “Instalação Modelo de Sustentabilidade”, exemplo que integra o Programa Município VerdeAzul, do Governo do Estado, e conta com janelas estrategicamente posicionadas, além de pisos e paredes claras que propiciam redução de consumo de energia elétrica. Ao longo dos anos, foram realizadas várias adaptações voltadas também para a redução do consumo de água, como caixa acoplada nos vasos sanitários e redutores de vazão nas torneiras. E esta semana a Prefeitura concluiu mais um trabalho de adequação: a iluminação fluorescente foi substituída e o espaço recebeu lâmpadas de LED, mais modernas, limpas e econômicas. Nos banheiros foram instalados sensores de presença para o acionamento das luzes, contribuindo para evitar desperdício.

A Biblioteca Municipal José Maria Homem de Montes fica na Rua Solidágos, 36, no bairro Morada das Flores. Ela funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com entrada liberada a todos os interessados.

Fonte: PMH