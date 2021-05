Especialista oferece treinamento emocional gratuito na pandemia

_Motivação de Ivan Maia está em poder ajudar as pessoas a superar as dificuldades e encontrar a estabilidade mental Desde o início da pandemia do novo Coronavírus, em março de 2020, que foi seguida pelas recomendações de isolamento e distanciamento social, uma preocupação que se somou à propagação da Covid-19 foi a manutenção da saúde mental da população diante do cenário de crise. E, agora, pouco mais de um ano depois, a situação não é diferente. A saúde mental da população continua demandando uma atenção especial de profissionais e especialistas de diversas áreas. Entre eles, o treinador emocional e especialista em relacionamento humano, Ivan Maia, tem oferecido gratuitamente em suas redes sociais uma série de treinamentos que visam ajudar as pessoas nos momentos de dificuldades. Uma das iniciativas de maior sucesso do especialista durante o período de pandemia foi a série de vídeos denominada Terapia da Alma Feminina, na qual ele responde algumas das questões que envolvem os dilemas do universo feminino na pós-modernidade. A série foi iniciada em maio do ano passado, no auge da quarentena, com lives semanais comandadas por Ivan Maia e com a participação de convidadas especiais e a interação do público. Desde então, foram disponibilizados cerca de 40 vídeos no canal Ivan Maia Treinamentos, que ajudaram mulheres de todas as idades a lidar com problemas e questões que afetam o cotidiano. DE DENTRO PARA FORA Mas não foi apenas essa série que ganhou uma ótima repercussão e foi importante para o público que acompanha Ivan. Outro exemplo do engajamento de Ivan Maia para ajudar as pessoas a lidar com os problemas durante a pandemia foi a série "Transformação, de dentro para fora em 12 passos". A série de lives começou no dia 20 de abril e foi até o início de maio com a participação de milhares de pessoas nos 12 episódios. "As transformações que tive foram: Saber usar as faculdades mentais, administrar melhor a minha vida, me doar para a minha família, ajudar mais as pessoas do jeito que posso, saber administrar o meu tempo, saber usar o sim e o não na hora certa", escreveu uma das participantes sobre os dias de treinamento e os resultados que obteve. Para Ivan Maia, a motivação para os treinamentos está em poder ajudar as pessoas a superar as dificuldades e encontrar a estabilidade mental após milhares de mortes, eventuais perdas de familiares, conhecidos ou amigos; a perda de um emprego ou o fechamento de uma empresa devido a pandemia. "Tudo o que faço tem o objetivo de ajudar as pessoas. Os dias são difíceis, mas todos temos dentro de nós uma capacidade intrínseca de nos superar e é essa força que eu busco ressaltar nos meus seguidores", afirma. Além das séries, o especialista tem centenas de vídeos em seu canal do YouTube, todos voltados para questões que envolvem saúde mental, família, relacionamentos, vida financeira, vida profissional e inteligência emocional. IVAN MAIA Ivan Maia é treinador emocional, estrategista empresarial, mentor emocional e NLP Practitioner. Especialista em relacionamento humano e solução de problemas, já treinou mais de 3 milhões de pessoas nos últimos 23 anos. Sua legião de alunos se estende a vários outros países. Já ajudou milhares de pessoas com seu trabalho de capacitação humana, desbloqueio emocional e mentoria emocional. Conferencista e palestrante internacional, Ivan Maia também é autor dos livros: O CAMINHO DO GUERREIRO INTERIOR (Editora Adonis - 2004), A FINA ARTE DE LIDAR COM PESSOAS (Editora Mundo Digital - 2010) que está na sua 4ª. edição, e O SAMURAI E O GUERREIRO INTERIOR (Editora Luz da Serra - 2020).