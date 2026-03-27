ESPETÁCULO ‘A PAIXÃO DE CRISTO’ TERÁ SESSÃO EXTRA NESTE DOMINGO EM JAGUARIÚNA

O grande sucesso de público da primeira sessão do espetáculo “A Paixão de Cristo”, realizada nesta quinta-feira, dia 26 de março, garantiu uma sessão extra para este domingo, dia 29, na Fazenda da Barra, em Jaguariúna. A apresentação será às 19h30, com abertura dos portões às 18h30. A entrada é gratuita e aberta a toda população.

A estreia lotou as arquibancadas especialmente montadas para a encenação, confirmando a forte adesão do público a uma das atrações culturais mais tradicionais do município. A apresentação segue também nesta sexta-feira (27) e sábado (28), sempre no mesmo horário.

Neste ano, o espetáculo ganhou um novo cenário: pela primeira vez, está sendo realizado na Fazenda da Barra, um dos principais pontos históricos e cartões-postais da cidade. A mudança trouxe uma proposta renovada, proporcionando ao público uma experiência ainda mais imersiva e especial.

A montagem reúne mais de 250 artistas de Jaguariúna e região, incluindo integrantes da comunidade e alunos da Escola das Artes. O espetáculo retrata os últimos dias de vida de Jesus Cristo e sua ressurreição, envolvendo atores, bailarinos, músicos e equipe técnica em uma grande produção coletiva.

Além de emocionar o público, a encenação valoriza os talentos locais e reforça o compromisso da Prefeitura com o fortalecimento da cultura no município.

“Com a sessão extra confirmada, a expectativa é de que ainda mais pessoas possam prestigiar e se emocionar com o espetáculo durante este fim de semana especial”, informa a Secretaria Municipal de Cultura, realizadora do evento.

Serviço

Espetáculo: “A Paixão de Cristo”

Datas: 27, 28 e 29 de março

Horário: 19h30

Abertura dos portões: 18h30

Local: Fazenda da Barra – Jaguariúna

Entrada: Gratuita