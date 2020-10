Estiva Velha terá Campo Society de Areia

A Prefeitura de Estiva Gerbi através da Secretaria de Obras e Serviços Públicos está promovendo a limpeza do entorno da Estiva Velha, nos fundos da APAE. No local está sendo implantado um campo society de areia para lazer e entretenimento dos moradores no local. As obras foram iniciadas nesta semana.