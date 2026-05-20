Estrela entra com pedido de recuperação judicial em Minas Gerais

Fabricante de brinquedos clássicos afirma que medida busca reestruturar dívidas, preservar operações e manter empregos

A fabricante de brinquedos Estrela informou nesta quarta-feira (20) que entrou com pedido de recuperação judicial. O requerimento foi protocolado na Comarca de Três Pontas, em Minas Gerais, e inclui outras empresas do grupo econômico.

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários, a companhia afirmou que a decisão foi tomada diante da necessidade de reestruturar o passivo do grupo em um cenário de pressões econômicas e setoriais. A empresa não informou o valor total da dívida.

O pedido envolve oito empresas do Grupo Estrela, entre elas a Manufatura de Brinquedos Estrela S.A., a Editora Estrela Cultural e a Estrela Distribuidora de Brinquedos.

Conhecida por brinquedos clássicos como Banco Imobiliário, Autorama, Falcon, Genius, Susi, Comandos em Ação e Super Massa, a Estrela afirma que a recuperação judicial tem como objetivo reorganizar o endividamento, preservar a continuidade das operações, manter empregos e garantir a geração de valor para clientes, fornecedores e acionistas.

Segundo a empresa, fatores como aumento do custo de capital, restrição de crédito, mudanças no comportamento de consumo e maior competição com alternativas digitais impactaram a estrutura financeira do grupo nos últimos anos.

A recuperação judicial é um mecanismo utilizado por empresas em dificuldade financeira para renegociar dívidas e evitar a falência. Durante o processo, a companhia deve apresentar um plano de reestruturação para seguir operando e organizar o pagamento aos credores.

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