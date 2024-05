“Estrelas do Palco e Emoções à Flor da Pele: A Primeira Semana do Jaguariúna Rodeo Festival se Prepara para um Encerramento de Ouro com Gusttavo Lima”

Celebridades da Música Sertaneja Iluminam o Espetáculo, com Lauana Prado e Zezé Di Camargo & Luciano e o ‘Embaixador’ Gusttavo Lima na Noite de 21 de Setembro.

O Jaguariúna Rodeo Festival, um dos eventos mais esperados do calendário dos rodeios, promete uma celebração intensa, e uma jornada repleta de música, emoção e performances inesquecíveis. Com a confirmação de renomados artistas da cena sertaneja, o palco está pronto para receber uma multidão de fãs ávidos por momentos memoráveis.

A atmosfera começará a pulsar com a presença de Lauana Prado e a dupla Zezé Di Camargo & Luciano, cujas vozes emblemáticas ecoarão pela arena, cativando corações e elevando os ânimos da multidão. Sucessos consagrados e uma energia contagiante serão os ingredientes dessa etapa do festival, preparando o terreno para um encerramento grandioso.

E que encerramento da primeira semana será este! Na noite de 21 de setembro, os holofotes se voltarão para o astro consagrado da música sertaneja, Gusttavo Lima, conhecido carinhosamente como o ‘Embaixador’. Com uma carreira marcada por hits que dominam as paradas e uma legião de fãs fervorosos, Gusttavo Lima promete uma apresentação que ficará marcada na memória de todos os presentes.

Com a confirmação de Gusttavo Lima, a programação da segunda noite do Jaguariúna Rodeo Festival se completa com chave de ouro, oferecendo aos espectadores uma semana repleta de momentos mágicos e emocionantes. É hora de se preparar para dançar, cantar e celebrar a grandeza da música sertaneja sob o céu estrelado de Jaguariúna.