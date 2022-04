Estudantes de Medicina da UniFAJ participam de integração em diferentes áreas da Prefeitura de Jaguariúna

A UniFAJ começou a realizar nesta segunda-feira, dia 18, um programa de Integração, Ensino e Serviço com os estudantes do primeiro ano da faculdade de Medicina com o apoio da Prefeitura de Jaguariúna. Nos próximos dias os alunos visitarão diferentes órgãos públicos da cidade.

Durante a tarde de segunda-feira, acompanhados de uma professora e uma coordenadora, eles estiveram no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Cruzeiro do Sul, no Cartão Cidadão e na Casa da Memória.

Em todos esses locais os estudantes receberam informações sobre o trabalho que é realizado pela Prefeitura e puderam conhecer um pouco mais da realidade da população da cidade.