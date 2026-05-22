Exército realiza treinamento em Santo Antônio de Posse com programação até 27 de maio

Santo Antônio de Posse sedia, entre os dias 22 e 27 de maio, uma etapa do Estágio Geral de Operações Urbanas para Oficiais e Sargentos do Exército Brasileiro. A atividade é conduzida pelo Centro de Instrução de Operações Urbanas (CIOU), subordinado à 11ª Brigada de Infantaria Mecanizada, reunindo militares de diferentes organizações do país para atividades práticas de capacitação e treinamento.

A iniciativa integra o processo de formação e aperfeiçoamento militar, promovendo exercícios que simulam situações reais de atuação em ambientes urbanos. Durante a programação, os participantes passam por atividades operacionais e ações em diferentes pontos do município, sempre acompanhados por instrutores e seguindo protocolos rigorosos de segurança.

A programação teve início nesta sexta-feira, dia 22 de maio, com a chegada da equipe de logística do Exército, instalada na quadra da Escola Augusto Coelho. No sábado, dia 23, acontece a chegada do restante da tropa, seguida de atividades de progressão e simulação de combate no bairro Ressaca.

No domingo, dia 24, será realizada uma ação cívico-social na quadra da Escola Augusto Coelho e, no período da tarde, os militares participarão de patrulhamento extensivo nas proximidades da APAE.

Já na segunda-feira, dia 25, o Exército promoverá ações cívico-sociais na Escola Augusto Coelho, nas proximidades da APAE, no bairro Bela Vista e também em áreas rurais do município.

Na terça-feira, dia 26, está prevista uma simulação de apoio humanitário em área rural e na Rua José Coimbra Júnior. O encerramento das atividades acontece na quarta-feira, dia 27 de maio, com o retorno da tropa para Campinas.

Durante o período, a população poderá perceber movimentações de tropas e veículos militares em alguns bairros da cidade, além da realização de exercícios simulados com utilização de munição de festim e artefatos de efeito sonoro. O material utilizado não oferece riscos à população, porém pode gerar ruídos semelhantes a disparos e explosões simuladas.

Por isso, a orientação é para que os moradores mantenham a tranquilidade durante as atividades, já que se trata de um treinamento oficial previamente autorizado e coordenado com apoio da Prefeitura de Santo Antônio de Posse, Guarda Municipal e demais órgãos envolvidos.

A realização da atividade fortalece a integração entre instituições e comunidade local, além de contribuir para a preparação das Forças Armadas em cenários de atuação urbana e humanitária.