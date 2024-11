Experiências exitosas foram apresentadas em Brasília

As ações em saúde bucal no Hospital Anna Cintra, em Amparo, são classificadas como referência na região do Circuito das Águas Paulista, e foram apresentadas na 1ª mostra comemorativa dos 20 anos da Política Nacional “Brasil Sorridente”, em Brasília-DF.

O cirurgião dentista e coordenador do CEO – Centro de Especialidades Odontológicas da Prefeitura de Amparo, Tobias Barticciotto Gerbi, expôs o sucesso do trabalho realizado em Amparo, no eixo “Assistência Especializada e Hospitalar”, relatando as ações realizadas na Santa Casa Anna Cintra.

“A importância do cirurgião dentista em todas as áreas em ambiente hospitalar” foi o tema abordado por Tobias Gerbi. Ele destacou os trabalhos exitosos no hospital.

Amparo é o primeiro município da região do Circuito das Águas Paulista que possui Odontologia Hospitalar via SUS – Sistema Único de Saúde. A ação compreende um conjunto de ações preventivas, diagnósticas e terapêuticas de doenças orofaciais, manifestações bucais de origem sistêmicas ou de sequelas de seus respectivos tratamentos, em pacientes em ambiente hospitalar com foco principal a UTI – Unidade de Terapia Intensiva.

O trabalho tem como objetivo evitar a proliferação de fungos, bactérias e infecções que apresentam risco para a vida dos pacientes, contribuindo, assim, para uma diminuição no tempo de permanência do paciente em leito.

“Ressaltamos a importância da Saúde Bucal em ambiente hospitalar. A ação é referência na região e sem dúvida, foi uma satisfação apresentá-la neste evento, que contou com experiências que estão colaborando com a saúde das pessoas em todo o Brasil”, ressaltou Gerbi.