ExpoArtur 2023: A Contagem Regressiva para um Evento Grandioso

“A 13ª Edição da ExpoArtur Promete Dias de Diversão, Rodeio e Grandes Shows”

Da Redação

Prepare-se para a maior festa do interior paulista! A ExpoArtur 2023 está prestes a tomar o palco no Balneário Municipal de Artur Nogueira, trazendo 13 anos de tradição, cultura, música e diversão. Com o apoio da Prefeitura Municipal, esta edição promete superar todas as expectativas, e aqui está o que você precisa saber sobre esse evento imperdível.

Uma Celebração de Cultura e Entretenimento

A ExpoArtur é um evento que se tornou uma tradição em Artur Nogueira, atraindo visitantes de toda região. Você vai encontar o melhor da cultura sertaneja, com rodeio emocionante, shows estelares e uma atmosfera de festa que é inigualável.

Grandes atrações para todos os gostos

A programação de shows da ExpoArtur 2023 é recheada de estrelas da música sertaneja e do cenário nacional. Nomes consagrados e novos talentos subirão ao palco para animar o público em duas semanas de pura diversão.

20/10 (sexta-feira):

Rayane e Rafaela

Henrique e Juliano

21/10 (Sábado):

João Vitor e Samuel

Israel e Rodolfo

22/10 (Domingo):

Cezar e Paulinho

A segunda semana do evento não fica para trás e reserva atrações incríveis:

27/10 (sexta-feira):

Grupo Menos é Mais

28/10 (Sábado):

Luan Santana

Pedro Sampaio

29/10 (Domingo):

Guilherme e Benuto

Rodeio de Tirar o Fôlego

Além dos shows, a ExpoArtur 2023 traz competições de rodeio de alto nível. Os peões mais corajosos enfrentarão touros ferozes em uma disputa emocionante. Os amantes do rodeio podem esperar performances espetaculares e um ambiente de competição fervilhante.

Garanta Seu Ingresso

Se você não quer perder essa festa única, garanta seu ingresso agora e prepare-se para uma experiência que vai marcar sua memória. A ExpoArtur 2023 promete ser um evento inesquecível, unindo tradição e energia em um só lugar.

Artur Nogueira está pronto para receber você, sua família e amigos. A ExpoArtur 2023 é uma celebração que vai agitar sua agenda e aquecer seu coração. Venha fazer parte da galera que ama rodeio e música sertaneja. Esta é a ExpoArtur 2023, onde a diversão nunca termina.