Exposição “Olímpicos – Esportes Aumentados” será aberta segunda, 8/04, no Museu de Esportes de Campinas

Mostra tem entrada gratuita e reúne ilustrações com temas olímpicos que podem ser animadas pelos visitantes usando um programa de realidade aumentada

Obras são do artista francês Aurélien Jeanney, do estúdio de ilustração e realidade aumentada Maison Tangible

O Museu Municipal de Esportes de Campinas, no Parque Taquaral, vai abrir ao público a exposição “Olímpicos – Esportes Aumentados”, a partir de segunda-feira, 8 de abril, às 8h. A mostra reúne ilustrações com temas olímpicos produzidos pelo artista francês Aurélien Jeanney, do estúdio de ilustração e realidade aumentada Maison Tangible. A exposição, com entrada gratuita, é uma parceria entre a Aliança Francesa e a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

A partir de uma coleção de ilustrações que representam esportes olímpicos e paralímpicos, cada imagem pode ser animada usando o aplicativo móvel de realidade aumentada Maison Tangible. O projeto contou com o apoio da Embaixada da França no Brasil e da Air France.

As ilustrações são baseadas em esportes menos representativos no mundo olímpico, novas modalidades de esportes e esportes paralímpicos, além de homenagear a cultura gráfica brasileira e francesa. Seja no skate, no basquete em cadeira de rodas, no mountain bike ou no goalball, o projeto “Olímpicos – Esportes Aumentados” destaca esportes e atletas que ainda são pouco representados na mídia tradicional e na comunicação olímpica.

A mostra prossegue até o dia 31 de maio e pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

Museu José Roberto Xidieh Piantoni

O Museu Municipal de Esportes José Roberto Xidie Piantoni foi idealizado pelo prefeito Dário Saadi, em 2015, quando era secretário municipal de Esportes e Lazer de Campinas. A inauguração foi no dia 20 de dezembro de 2016, no espaço que apresenta troféus, placas, fotos e documentos de conquistas em competições como Jogos Regionais, Jogos Abertos, assim como registros históricos de atletas da cidade que brilharam no país e no exterior.

Para visitar o museu, o acesso deve ser feito pela avenida Dr. Heitor Penteado, s/n°, com entrada pelo portão 7 da Lagoa do Taquaral. O prédio fica ao lado da sede da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, no balneário, próximo à piscina. Funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

Serviço:

Exposição “Olímpicos – Esportes Aumentados”

Data: de 8 de abril a 31 de maio

Dias e horário: de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h

Local: Museu Municipal de Esportes José Roberto Xidie Piantoni

Endereço: avenida Dr. Heitor Penteado, s/n°, com entrada pelo portão 7 da Lagoa do Taquaral

Entrada gratuita