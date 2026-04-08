FARMÁCIA CENTRAL DE JAGUARIÚNA REGISTRA ALTA EXPRESSIVA E AMPLIA ACESSO A MEDICAMENTOS

A reestruturação da Farmácia Central de Jaguariúna já apresenta resultados concretos no acesso da população aos medicamentos. No comparativo de março de 2025 com março de 2026, o setor de medicamentos controlados registrou aumento de 15,90% nas prescrições atendidas, passando de 4.980 para 5.772, e crescimento de 15,95% nas unidades dispensadas, que saltaram de 419.539 para 486.445.

Os números evidenciam o impacto direto da mudança para o novo endereço, que ampliou a capacidade operacional e trouxe mais eficiência ao atendimento.

Instalada no Centro de Especialidades Médicas, a Farmácia Central agora concentra, em um único espaço, a farmácia de alto custo, a dispensação de controlados e o setor de controle físico. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h30, na Rua Amazonas, 504, com acesso pelo portão da Cidade da Saúde.

Com estrutura mais ampla, área de espera coberta e localização estratégica ao lado das consultas médicas, o novo espaço garante mais comodidade e agilidade aos usuários — além da vantagem de estar em uma região sem cobrança de Zona Azul.

Para a Secretaria de Saúde os dados de março consolidam o resultado da mudança: mais acesso, maior capacidade de atendimento e um serviço cada vez mais eficiente para a população de Jaguariúna.

Foto: Divulgação PMJ