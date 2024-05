Fatura de água e esgoto traz radiografia mensal de consumo, qualidade e prestação de serviços

Mensalmente, a Águas de Holambra envia, para todos os seus clientes, inúmeras informações através da fatura de água. São dados importantes, como o consumo mensal, informações referentes ao cadastro do imóvel, as formas de pagamento e o extrato da conta.

Para que cada cliente possa conhecer melhor a fatura recebida mensalmente, a coordenadora comercial da concessionária, Aline Marchezan Rampelotto, destaca pontos importantes, como o campo ‘Dados da fatura’. “Neste espaço, a concessionária repassa informações importantes que identificam o cliente, como número de matrícula, valor e data de vencimento. Já no campo ‘Dados do Imóvel’, as informações comprovam a residência e quem mora no local. Na sequência, temos os ‘Dados Comerciais’, a divisão do imóvel por meio das economias. Vale lembrar que cada hidrômetro representa uma ligação”, diz Aline.

Já na parte central da fatura, há o campo ‘Extrato’, espaço que contempla a descrição do faturamento do imóvel e apresenta dados relacionados aos valores, como possíveis juros, multas, metragem cúbica consumida, entre outros. “Por fim, temos os ‘Dados para pagamento’, onde são apresentadas as formas de pagamento, podendo ser via Pix ou código de barras”, completa Aline.

Outro ponto importante, que é enviado mensalmente aos usuários através da fatura, é o Relatório da Qualidade da água. Através desse relatório, é possível conhecer a qualidade da água tratada que chega às residências, considerando as amostras realizadas no mês. O relatório detalha pontos importantes como a cloretagem, turbidez e pH da água.

QUEM SOMOS

Águas de Holambra

Águas de Holambra, administrada pela holding Aegea Saneamento, é a concessionária responsável pela gestão plena dos serviços de saneamento básico do município de Holambra. A empresa iniciou suas atividades em janeiro de 2016 com o desafio de garantir a regularidade do abastecimento, reduzir os índices de perdas e melhorar a qualidade da água que chega à casa do holambrense.

Saiba mais em www.aguasdeholambra.com.br

Aegea

Criada em 2010, a Aegea é líder no setor privado de saneamento básico no Brasil. Em cada município onde atua leva mais saúde e qualidade de vida para a população, respeitando sempre o meio ambiente e a cultura local. Hoje são mais de 30 milhões de pessoas atendidas em 489 cidades de 13 estados, de norte a sul do Brasil.

Saiba mais em https://www.aegea.com.br