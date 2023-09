“Feira de Adoção” de Pedreira acontecerá no próximo sábado, 16 de setembro

No próximo sábado, 16 de setembro, um evento especial está programado para aquecer os corações e mudar vidas em nossa comunidade. A Praça da Matriz de Santana (em frente à Lojas Americanas) será palco de mais uma edição da “Feira de Adoção de Animais”, promovida pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Abrigo Municipal de Cães. Nesse dia, das 9h às 13h, uma oportunidade única se apresenta para quem deseja compartilhar seu lar e seu amor com um animal de estimação.

A adoção de animais é um gesto nobre que não apenas traz alegria para a vida das pessoas, mas também oferece uma segunda chance para os pets que precisam de um lar amoroso. Para tornar a adoção possível, alguns requisitos são necessários: é preciso ter mais de 18 anos e apresentar um comprovante de residência e o RG, além de responder ao Termo de Adoção Responsável.

A Secretária de Saúde Ana Lúcia Nieri Goulart expressou sua gratificação com o evento. “A adoção de animais é um ato de amor e responsabilidade. Queremos incentivar a comunidade a adotar conscientemente, cuidando bem de seus novos amigos de quatro patas. Os pets do Abrigo Municipal merecem um lar e uma família que os amem, e é isso o que esperamos alcançar com esta ‘Feira de Adoção'”, ressaltou.

O Prefeito Fábio Polidoro destacou a importância desta edição para a comunidade. “A ‘Feira de Adoção’ é uma oportunidade para unir as famílias e promover a adoção consciente. Pedreira sempre foi conhecida pelo amor à natureza e aos animais, e esta é uma maneira de reforçarmos esse compromisso. Convido a todos para participarem deste evento, e juntos, fazermos uma diferença positiva na vida desses animais que tanto precisam de carinho e cuidado”, concluiu.