Feira de Discos chega ao Paulínia Winner Mall Shopping neste sábado (8)

Além de poder adquirir relíquias do acervo com mais de 7 mil itens a partir de R$10, público poderá vender e trocar objetos das 10h às 22h Neste sábado (8), o Paulínia Winner Mall Shopping promove a 3ª edição da Feira de Discos, das 10h às 22h. Com entrada gratuita, a iniciativa reúne mais de 7 mil itens colecionáveis, entre CDs, DVDs e mais. A atração é aberta a todas as idades e promete nostalgia, interação e um verdadeiro encontro de gerações. Os expositores ficarão no Winner Gourmet, no hall de entrada do shopping, para atender e orientar o público. Quem comparecer terá acesso a itens a partir de R$10, além de poder vender e trocar raridades colecionáveis de música como fitas cassetes. De acordo com Igor Borges, sócio-diretor do Mall, a mostra traz ícones que marcaram o cenário da música nacional e internacional. “Entre as relíquias mais procuradas estão obras de Tim Maia, Elis Regina, Rita Lee, The Beatles, The Rolling Stones, Elvis Presley, Madonna, Prince e tantos outros artistas. A adesão das últimas edições foi tão boa, que esperamos centenas de pessoas”, destaca. Maior circuito de eventos A Feira de Discos de Paulínia faz parte do maior circuito de eventos do gênero no Brasil, que em 2024 realizou 66 encontros em 28 cidades, como Campinas, Santo André, Limeira, Jundiaí e Santos. O Paulínia Winner Mall Shopping está localizado na Av. José Lozano Araújo, n° 1515 – Nossa Senhora Aparecida, Paulínia. SERVIÇO 3ª Feira de Discos de Paulínia Data: 8 de novembro (sábado) Horário: 10h às 22h Local: Winner Gourmet (hall de entrada do shopping) Endereço: Paulínia Winner Mall Shopping – Av. José Lozano Araújo, n° 1515 – Nossa Senhora Aparecida Entrada gratuita Sobre o shopping: O Paulínia Winner Mall Shopping, localizado no coração da cidade de Paulínia, desde 2021, quando se tornou uma concessão privada, passa por um processo de modernização, alinhando-se às tendências de mercado. Ao ampliar o mix de lojas e restaurantes, o empreendimento agora possui quase 60 lojas em funcionamento, sendo uma loja âncora, 2 salas de cinema e uma vasta praça de alimentação que abriga restaurantes com diversas opções gastronômicas. Sob a gestão atual, há planos de expansão de novas inaugurações, como a chegada de uma academia e um renomado restaurante. Visando oferecer mais espaços para o consumo e o lazer, o shopping tem como objetivo se tornar uma referência do setor na região.