Feira do Produtor terá novas barracas com readequação de espaço

A partir deste sábado (31), a tradicional Feira do Produtor, realizada no Espaço Cidadão, passará por uma total reformulação. As novas adaptações elaboradas pela Secretaria de Agricultura prevêm otimização do espaço destinado as atividades dos feirantes, além de organizar as áreas designadas aos consumidores.

A iniciativa facilitará a visualização das barracas, bem como permitir a abertura de novas vagas a serem ocupadas por novos profissionais. O objetivo consiste na ampliação de oferta de alimentos e produtos à população e a geração de empregos aos feirantes. Mais comodidade também integram o plano de benfeitorias associado aos protocolos de segurança em vigência devido a pandemia do novo coronavírus.

Na prática, a disponibilização dos feirantes terá planejamento similar as quartas-feiras, quando ocorre a tradicional Feira Noturna. Com isso, as faixas demarcadas no solo permitirá aos munícipes a busca setorizada de produtos, o que resulta em mais agilidade na procura dos serviços. Atualmente são comercializados frutas, verduras, lanches rápidos, queijos, temperos, doces, roupas, calçados, dentre outros produtos e alimentos.

A delimitação do espaço garantiu ainda a readequação dos corredores de circulação, ocasionando o alinhamento de mesas e cadeiras no centro da feira.

“Para garantir melhoria à população, a Pasta planejou a readequação da estrutura e do espaço da feira livre aos sábados, tendo por meta a melhoria na qualidade e a estrutura do ambiente, tornando-o mais agradável, seguro e de fácil circulação”, explicou o secretário da Pasta, Valdir Biazotto.