Feriado do Dia do Trabalho: confira o que abre e fecha

Na quinta-feira, 1º de maio, é feriado do Dia do Trabalho. Em decorrência disso, não haverá atendimento ao público na Prefeitura e nas autarquias na data do feriado, assim como na sexta-feira, 2 de maio, ponto facultativo. O expediente volta ao normal na segunda-feira, 5 de maio, a partir das 8h. Confira como funcionarão os serviços públicos nos diferentes setores da Administração Municipal neste dia.

Saúde

Urgências e emergências serão atendidas na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Novo II, UPA do Jardim Santa Marta e no Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos. Neste dia e na sexta-feira, 2 de maio, não haverá atendimento nas 21 Unidades Básicas de Saúde (UBSs). O atendimento nos postinhos volta a ser realizado na segunda-feira, 5 de maio, às 7h.

Serviços Municipais

Os cemitérios permanecerão abertos das 6h às 18h, com plantonistas para

atendimento administrativo. A coleta de lixo domiciliar será realizada normalmente na quinta-feira, 1º de maio, assim como as feiras livres também acontecerão nesse dia.

SAMAE e Defesa Civil

Equipes de plantão serão mantidas para atendimento de emergências. No SAMAE pelo telefone 08000-102-028 e na Defesa Civil pelo 199.

Esporte e Lazer

Todos os centros esportivos da cidade estarão fechados no dia do feriado, 1º de maio, e na sexta-feira, 2 de maio, ponto facultativo. Todos os centros esportivos voltam a abrir normalmente no sábado, 3 de maio. A Secretaria Municipal de Esporte informa também que, a partir do dia 1º de maio, que todas as piscinas públicas de Mogi Guaçu serão fechadas por causa da baixa temperatura da água.

Poupatempo

O Poupatempo estará fechado na quinta-feira, 1º de maio. O atendimento ao público volta normalmente na sexta-feira, a partir das 9h. O Poupatempo disponibiliza informações pelo site www.poupatempo.sp.gov.br.