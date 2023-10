Feriado será de Campeonato Brasileiro Hockey Inline para Menores

De 12 a 14 de outubro, a Estância de Amparo será sede da maior competição de Hockey de Base do Brasil. O Campeonato Brasileiro acontece nos ginásios do Jardim Figueira e Jardim Camandocaia (Bolão), com mais de 30 equipes e cerca de 450 atletas de todo o Brasil, de 8 a 16 anos.

“A Amparo No Limits será a única equipe que contará com times em todas as categorias. Hoje, somos referência na modalidade. A competição também estreia a nova quadra do Centro Esportivo João Baptista de Campos Cintra que agora é uma referência na América para as competições do hockey”, ressalta o técnico Alexandre Guilardi.

A competição será a primeira nos novos pisos das quadras do Jardim Figueira e Camandocaia. O material, em policarbonato, foi enviado da República Tcheca, após a visita de uma das principais empresas do gênero conhecer a estrutura e o projeto de Amparo.

O valor estimado do piso e das novas proteções em acrílico é de mais de R$1,1 milhão. “Com a mudança, agora temos a quadra do Centro Esportivo do Trabalhador, também com as medidas oficiais para competições oficiais, a nível estadual e nacional, além de termos um local adequado para todos os amparenses participarem”, ressaltou o secretário de Esporte e Juventude, Luciano Antonacci, Tucão.

As partidas acontecem a partir das 9 horas e seguem até às 22 horas, de quinta, 12 até sábado, 14 de outubro.