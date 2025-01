Festa do Peão de Paulínia: tradição, fé e grandes shows são esperados em 2025

Luan Santana na Festa do Peão de Paulínia 2024; cantor faz parte do line up de 2025.

Foto: Alisson Demetrio

‘Lote relâmpago’ esgota em apenas 15 minutos; evento celebra a segunda edição de 10 a 13 de abril, no Parque Brasil 500 com acessos PCD e intérprete de Libras nos telões

Em abril de 2025, a cidade de Paulínia será palco de um dos eventos mais esperados do circuito de festas de peão do País. Depois do retorno em 2024, a FPP deste ano promete emocionar o público com uma programação repleta de atrações musicais, celebrações de fé, cultura boiadeira, gastronomia e acessibilidade.

A abertura marcada para quinta-feira, dia 10 de abril, será o Dia da Família. A festa recebe o show do cantor Daniel com entrada gratuita. Dia 11 quem agita a festa é Luan Santana e Lauana Prado. Dia 12, sábado, a dupla Zé Neto e Cristiano dará continuidade à programação musical, ao lado de Dennis. Para fechar a programação dia 13, domingo, Ana Castela traz seus maiores hits pra galera.

“Em 2024 a festa foi um sucesso e este ano é esperado o mesmo êxito. É um evento totalmente familiar, com músicas que agradam a criançada, adolescentes e adultos também. Até por isso, escolhemos trazer a Ana Castela de novo, só que no domingo e mais cedo, para que os pais e mães aproveitem esse momento com os filhos”, explica o Presidente da Festa do Peão de Paulínia, Ricardo Dalbem.

ESTRUTURA E INGRESSOS

Com o slogan “Onde o Coração Bate Mais Forte”, a festa se consolida como um verdadeiro encontro da cultura sertaneja, fé e gastronomia. Organizada pela FPP Produções Artísticas e Eventos, o evento já é considerado parte da agenda cultural da cidade, por entregar uma infraestrutura de alto padrão, com câmeras de monitoramento por toda a arena, área vip e arquibancada, efetivo policial e segurança particular, além de ambulâncias/ambulatório que estarão de prontidão para atender os convidados.

O ‘lote relâmpago’, aberto no primeiro dia de venda dos ingressos, esgotou em apenas 15 minutos, provando o desejo de Campinas e Região Metropolitana em voltar à Arena do Peão de Paulínia, no Parque Brasil 500.

O complexo da FPP 2025 estará dividido em quatro setores, sendo: pista (arena/arquibancada), área VIP, camarote corporativo/familiar e camarote Platinum (open bar e open food). A compra dos ingressos já está disponível no site da Bilheteria Digital. Os setores contarão com acesso PCD e telões com intérprete de Libras em todas as atrações do evento.

Além de música boa, a tradição sertaneja se mantém em 2025, com o concurso da Rainha da Festa do Peão de Paulínia, competições de montaria, prova dos 3 tambores e Team Penning, disputados na Arena FPP durante os quatro dias de evento.

Peões se ajoelham e fazem prece à Nossa Senhora Aparecida. Foto: Alisson Demetrio

SOLIDARIEDADE

A FPP apoiará a AUPACC – Amigos Unidos por Amor Contra o Câncer, uma instituição filantrópica de Paulínia, sem fins lucrativos, de caráter assistencial e de saúde que realiza um programa de reabilitação física, psicológica e social a pessoa com câncer e suporte familiar. Durante a festa o público poderá realizar doações espontâneas à AUPACC, por meio de QR Code.

Além disso, 12 toneladas de alimentos arrecadados em 2024 com a venda de ingresso social, foram entregues ao Fundo Social de Solidariedade do município. A expectativa é ainda maior, para este ano.

ESCOLHA DA RAINHA

Dia 06 de fevereiro Paulínia vai conhecer sua nova Rainha da Festa do Peão, além da 1ª e 2ª Princesas. A eleição será na praça de alimentação do Shopping Winner Mall, parceiro do evento. O shopping fica na Av. José Lozano Araújo, n° 1.515 – Nossa Senhora Aparecida, Paulínia.

SERVIÇO

A abertura dos portões da festa e os horários das atrações serão divulgados na semana do evento, pelos canais oficiais da FPP.

Quando: 10 a 13 d abril de 2025

Local: Parque Brasil 500 – Av. José Lozano Araújo, 1.551, Paulínia, São Paulo/SP.

Instagram: @festadopeaodepaulinia

Site: Clique aqui

Venda digital: Bilheteria Digital

Pontos de venda sem taxa:

Supermercado Poupe Real Loja 1 – Av. José Padovani, 720 – João Aranha – Paulínia (SP)

Supermercado Poupe Real Loja 2 – Av. Padre Jósimo Moraes Tavares, 120 – Jd. Flamboyant – Paulínia (SP)

Paulínia Winner Mall – Av. José Lozano Araújo, n° 1515 – Nossa Senhora