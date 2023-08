Festa Italiana chega em Jaguariúna para relembrar a rica cultura dos imigrantes

O Festival, que acontece entre os dias 01 e 03 de Setembro, se integra às comemorações de 69 anos do município

VILA LA NOSTRA GENTE!

A ELO PRODUÇÕES APRESENTA SUA “FESTA ITALIANA” EM JAGUARIÚNA NESTE FINAL DE SEMANA (DE 1º A 3 DE SETEMBRO) NO BOULEVARD DA ESTAÇÃO MARIA FUMAÇA, COM SHOW DE TONY ANGELI NO SÁBADO, 2/9, ÀS 20h

Ciao! Imagine uma festa “ensolarada” como as mais belas paisagens da Itália e animada como as íntimas celebrações realizadas entre famílias vizinhas, tutti buona gente! Ecco, pronto! Nesta “vibe”, a Elo Produções apresenta sua “Festa Italiana”, em Jaguariúna/SP, entre os dias 1º e 3 de setembro (de sexta a domingo). O evento tem o apoio da Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura Municipal de Jaguariúna.

“Essa iniciativa é uma homenagem aos imigrantes de toda a região. Herdamos hábitos, costumes e uma culinária riquíssima presente ainda hoje. É importante lembrarmos de nossas raízes e celebrar”, pontua Renata Tannuri Meneghetti, diretora executiva da Elo Produções.

A história do município por onde já passaram tropeiros, boiadeiros e bandeirantes e que, atualmente, é muito relacionada às “festas de peão”, traz registros de um pleno desenvolvimento impulsionado pelos imigrantes italianos, no final do século XIX. A Vila Bueno, que deu origem a Jaguariúna, remonta a essa época.

“Estou muito feliz com este evento italiano em Jaguariúna, uma vez que no próximo ano comemoramos os 150 anos da imigração italiana no Brasil. Sem dúvida, Jaguariúna desempenha um papel fundamental nesta história”, afirmou Graça Albaran, Secretária de Turismo e Cultura de Jaguariúna.

O evento se integra às comemorações de 69 anos do município e traz consigo “abraços” a personagens folclóricos na cidade e seus descendentes. “É com grande alegria que recebemos esta festa italiana em Jaguariúna, onde celebramos a rica cultura italiana ao lado de tantos imigrantes que escolheram esta cidade como seu lar. Estamos continuamente empenhados em trazer inovações para o turismo e proporcionar experiências únicas aos visitantes. Vi aspettiamo!” – Comentou João Da Kombi, chefe de Divisão de Turismo da Secretaria de Turismo e Cultura.

A festa assinala, ainda, a importância da preservação das tradições culturais e do resgate à memória do município, como ressalta Miriam Alzira de Souza Zanon. Descendente de italianos que saíram da região do Vêneto e se estabeleceram em Jaguariúna, ela fundou e presidiu, em 21 de dezembro de 2004, a Comunità Italiana de Jaguariúna. Foi extinta em 2019 por haver cumprido sua missão, na gestão do então diretor Paulo Sérgio Marchezin. Todo o acervo consta, hoje, na Casa da Memória de Jaguariúna.

“Ainda tenho alguns arquivos em casa, mas o grande acervo da comunidade é todo público. Nossos objetivos foram cumpridos. Tivemos o resgate das famílias italianas, um convênio para aulas de italiano nas escolas, já descontinuado; e pudemos promover vários eventos, inclusive os de rua. O último desse tipo, grande, foi 2005. Entendemos que qualquer pessoa interessada pode estimular iniciativas e eventos assim e fico feliz em poder participar deste momento, assim como todos os interessados e a comunidade”, lembra e ressalta, com carinho.

Pois as atrações culturais devem agradar a tutti/ a todos! A abertura oficial, com a entrada das bandeiras dos dois países, deve emocionar: será às 19h da sexta-feira (1º de setembro) e haverá, ainda, a exibição de arquivos históricos. Depois, seguirá em ritmo dançante com a apresentação da Soul Boggie Orchestra (rock dos anos 40, 50 e 60).

No sábado (2/9), a programação começa às 12h30. Destaque ao grande show com o reconhecido cantor italiano Tony Angeli, às 20h. Radicado no Brasil desde a década de 1960, ele é considerado “o intérprete” da música italiana. Entre os sucessos eternizados por ele, a divertida “Funiculi, Funicula”. “Apesar de ter a agenda sempre concorrida, Tony Angeli acolheu o evento com muita alegria. Está nas principais festas italianas e não poderia faltar em Jaguariúna”, comemora Renata. “Ele já esteve conosco noutras ocasiões em Jaguariúna, será bom revê-lo”, comemora Miriam.

Para o domingo (3/9), estão previstas diversas apresentações de danças típicas e, às 19h, show da Banda Monallizza – Tim Maia Tributo – que arrebata o público por onde passa. Auguri!

MANGIA MOLTO! COMAM BASTANTE!

A curadoria da comedoria da festa acolheu uma fartura de pratos tipicamente italianos de diversas regiões da “bota”: além de pratos consagrados como o bife à parmegiana ou à milanesa, polentas mole e frita, massas artesanais, nhoque, lasanha, pizzas e panini, receitas emblemáticas.

Caso do “maiale arrosto” (porco assado espalmado no rolete com arroz e linguiça); “porchetta” à moda de Ariccia (província de Roma) com batatas douradas com alecrim ou lanche; do “rococó”- versão de de panini com mais de 80 anos de tradição, que leva copa, rosbife e pasta de gorgonzola com salsinha e azeite; e dos cones de frutos do mar, típicos da região da Ligúria. Essas iguarias estarão disponíveis na Piazza Del Sale (Praça Salgada). Os gelatos, o tiramisu e outras sobremesas amadas em todo o mundo estarão na “Dolce Piazza”.

A nomenclatura das alamedas e toda a comunicação do evento, aliás, “parla italiano e brasiliano” de um jeito afetivo e muito bem-humorado. No Villaggio Di Produttori, na parte interna do Boulevard, por exemplo, estarão os produtores artesanais com seus queijos, meles, charcutaria, vinhos, cachaças, licores, antepastos, geleias, artesanatos, acessórios e, ainda, o espaço da comunidade italiana de Jaguariúna.

Quem visitar o Villaggio poderá, ainda, tirar dúvidas sobre como tirar a cidadania italiana, de forma gratuita. Painéis de mais de três metros com pontos turísticos icônicos da Itália, como a famosa Torre de Pisa, estarão disponíveis para fotos num ambiente instagramável.

A criançada terá muitas opções adequadas ao paladar e, claro, uma “Piazza Dei Bambini” repleta de diversão. E os papais podem esperar surpresas que vão encantá-los ao longo de toda a programação e mexer com os sentidos! Attenzione! Spoiler!

Já estamos falando pelos cotovelos, bella! Ciao!

SERVIÇO:

O quê: Elo Produções apresenta sua “Festa Italiana” em Jaguariúna

Quando: de 1º a 3 de setembro: das 18h às 22h na sexta-feira; e das 12 às 22h no domingo.

Onde: no Boulevard do Centro Cultural, ao lado da Estação da Maria Fumaça de Jaguariúna/SP e parte integrante do integra o roteiro turístico e cultural daquele município.

Quanto: não paga para entrar, mas pedimos que colaborem com as ações culturais e beneficentes; e doem macarrão e/ou ração para pets.

Realização: Elo Produções. Instagram: @eloproducoes | WhatsApp: +55 19 99733-1398 (Renata). O evento tem o apoio da Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura Municipal de Jaguariúna.

Sobre a produtora: a Elo Comunicação & Eventos é uma empresa nacional de comunicação integrada e eventos, presente no mercado desde 2000. Com sede em Campinas-SP, atende clientes nas áreas de assessoria de imprensa, organização e produção de eventos, treinamentos e consultoria de comunicação. Uma de suas marcas já amplamente reconhecida é o Festival Gastronômico Sabores da Terra que, em 2023, chega ao seu sétimo ano.

COMEDORIA DA FESTA ITALIANA 2023 | ELO PRODUÇÕES

DOLCE PIAZZA – Praça Doce

Canolli – chocolate/baunilha/café/doce de leite/pistache e limão siciliano

Gelato com sabores variados

Tiramisù

Doces variados

PIAZZA DEL SALE – Praça Salgada

Polenta frita recheada – diversos recheios

Polenta mole com molho ao sugo OU bolonhesa

Bife à parmegiana com arroz branco e batata frita

Bife à milanesa – com purê de batata OU salada de batatas italiana

Da região da Ligúria, cones e porções com mix de frutos do mar (peixe, camarão e lula) ou somente camarão, peixe ou lula.

Frango a passarinho com polenta frita

Lanches de pernil, linguiça e contrafilé

Porchetta – a bem tradicional Ariccia (província de Roma) com batatas douradas com alecrim ou lanche

Coxa e sobrecoxa braseadas com polenta mole simples ou com ragu de calabresa

Maiale Arrosto – Porco assado (espalmado e no rolete com arroz e linguiça)

Fogazza

Pane e Antipasti – Antepastos e pães

Pizza

Panini Italiani – Sanduíches italianos no pão ciabatta com recheio forneado (4 queijos / calabresa/ peperoni com cebola roxa e rúcula/ Rococó – uma receita de família de 80 anos que leva copa, rosbife e pasta de gorgonzola com salsinha e azeite.

PASTA FATTA A MANO

Lasanha Tradicional Bolonhesa/Lasanha 4 queijos na massa verde/ Lasanha da Nona (branca com ragu de carne, queijo brie e gorgonzola)

Nhoque recheado (mozzarella/gorgonzola/ricota com nozes)

PASTA ITALIANA

Spaghetti ao molho sugo e bolonhesa

BRASILIANAS – Homenagens à Itália

Batata recheada Coxinhas

VILLAGGIO DI PRODUTTORI

Queijos, mel, charcutaria, vinhos, cachaça, licores, antepastos, geleias, artesanato, acessórios e espaço da comunidade italiana.

PIAZZA DEI BAMBINI – Área kids

Área infantil com muita diversão: infláveis, jump e passeio de trenzinho

Todas as operações e a programação cultural estão sujeitas a alteração sem aviso prévio

PROGRAMMA DEI CONCERTI – AGENDA DE SHOWS

𝟭/𝟵 – 𝗦EXTA-FE𝗜RA

19h – Abertura oficial com entrada das bandeiras 20h – Soul Boggie Orchestra

𝟮/𝟵 – 𝗦ÁBADO

12h30 – Orquestra Sanfônica de Americana – Viva a Itália 14h30 – Jonas Francisco – La Bella Italia

17h30 – Desafio Musical

20h – Grande Show com Tony Angeli

𝟯/𝟵 – DOM𝗜𝗡GO

12h30 – Grupo Folklorístico Stella Bianca com música e danças italianas 15h – Jonas Francisco – La Bella Italia

19h – Mega encerramento com a banda Monallizza – Tim Maia Tributo

Todas as operações e a programação cultural estão sujeitas a alteração sem aviso prévio

