Festa Mineira e Nordestina terá três dias de shows e comidas típicas em Cosmópolis

Evento gratuito acontece de 29 a 31 de maio, com música ao vivo, atrações culturais, culinária regional e espaço pet friendly

Cosmópolis recebe entre os dias 29 e 31 de maio a Festa Mineira e Nordestina, evento voltado à valorização da cultura popular, gastronomia típica e apresentações musicais.

A programação será realizada no bairro Cidade Alta, próximo à Escola Célio Rodrigues, com entrada gratuita. Durante os três dias de festa, o público poderá aproveitar pratos tradicionais das culinárias mineira e nordestina, além de shows ao vivo e atrações culturais.

O espaço também será pet friendly, permitindo a presença de animais de estimação. Segundo os organizadores, a proposta é oferecer lazer para toda a família e valorizar as tradições regionais por meio da música, da gastronomia e da convivência.

A realização é da FK Produções e Eventos, com apoio da Prefeitura de Cosmópolis, por meio da Secretaria de Cultura.

Serviço

Festa Mineira e Nordestina

Data: 29 a 31 de maio

Local: bairro Cidade Alta, próximo à Escola Célio Rodrigues, em Cosmópolis

Entrada: gratuita

Informações: (19) 99147-6949

Crédito da foto: Ilustrativa/PMC

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