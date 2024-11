Festival Interno leva mais de 120 crianças para o tatame do judô

No domingo, 10, mais de 120 crianças participaram do Festival Interno de Judô, que contou com atletas apoiados pela Prefeitura da Estância de Amparo e do Floresta Atlético Clube.

De acordo com o técnico Fábio Nora, o objetivo principal do Festival é promover essa modalidade esportiva, estimular os valores do esporte e incentivar alunos iniciantes com potencial competitivo para a próxima temporada de 2025 no judô.

O secretário de Esporte e Juventude da Prefeitura de Amparo, André Geraldo Zucchi – o Bidé, destacou a importância da iniciativa da prefeitura. “O judô de Amparo tem muita força, cuja atividade ultrapassa gerações e continuará crescendo com o apoio da Prefeitura e das parcerias que trazem, cada dia mais, adeptos de todas as idades”, ressaltou o secretário.