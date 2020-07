Filmes

A última coisa que ele queria

McMahon (Anne Hathaway), uma jornalista, vai para América Central ajudar o pai numa missão: cobrir a corrupção e o tráfico de armas que lá ocorre. Entretanto, a história ganha outros contornos ao longo dela.

Viver Duas Vezes

Uma linda e emocionante história de amor, em que Emilio (Oscar Martínez), diagnosticado com Alzheimer, resolve partir para uma grande aventura e reencontrar um amor de infância, antes que seja tarde para lembrar do rosto dela. Um filme espanhol, original Netflix, que promete muitas lágrimas.

Modo Avião

Um filme original Netflix brasileiro que explora um tema bastante atual: uma influencer viciada no mundo online. No enredo, ela sofre um acidente de carro e é levada para a casa do avô, onde passará por um detox virtual de modo forçado. Como será que vai ser experiência?