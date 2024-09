Final de Semana Decisivo para a 1ª Copa de Santo Antônio 2024

O último final de semana foi marcado por grandes emoções no Campo Municipal José Ferreira Neto, onde ocorreram as quartas de final da 1ª Copa de Santo Antônio 2024. Com jogos disputados e muita garra, as equipes deram o seu melhor em busca de uma vaga nas semifinais do torneio.

Sábado de Goleadas

O sábado foi um dia de goleadas. No primeiro confronto, o time Dioferre demonstrou sua superioridade ao vencer a equipe 100 Limites por 4 a 0. Com uma atuação impecável, o Dioferre dominou a partida do início ao fim, garantindo seu lugar nas semifinais.

No segundo jogo do dia, o Real Aliança também não decepcionou seus torcedores. Com uma vitória convincente por 3 a 0 sobre o Canarinho, a equipe mostrou força e determinação para seguir adiante na competição.

Já no domingo, os jogos foram mais equilibrados e emocionantes. No primeiro duelo, o Figueirense venceu o Alagoas por 2 a 1 em uma partida muito disputada, garantindo sua classificação para as semifinais. A vitória veio com muita luta e dedicação, mostrando que o time está preparado para enfrentar os próximos desafios.

No último jogo das quartas de final, o Paulista derrotou o CSKA por 2 a 0, em uma partida marcada por um forte sistema defensivo e contra-ataques precisos. Com essa vitória, o Paulista também avançou para as semifinais, completando o quadro dos quatro melhores times do torneio.

Com os resultados das quartas de final, as semifinais da 1ª Copa de Santo Antônio 2024 estão definidas e prometem ser de tirar o fôlego. No próximo sábado, dia 07 de agosto, a partir das 13h, teremos os confrontos entre Dioferre e Figueirense, seguidos pelo duelo entre Real Aliança e Paulista.

As equipes vêm se preparando intensamente para esses jogos decisivos, e a expectativa é de que o público compareça em peso para apoiar seus times e vibrar com cada lance.