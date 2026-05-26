Firmes no Caminho chega à metade do percurso rumo a Aparecida

Grupo saiu de Estiva com destino a Consolação, em Minas Gerais, em uma etapa marcada por neblina, subidas desafiadoras e momento de espiritualidade na Capela São Bento

O grupo Firmes no Caminho avançou nesta segunda-feira, 25 de maio, em mais uma etapa da peregrinação rumo ao Santuário Nacional de Aparecida. Os integrantes, que saíram de Holambra no dia 19 de maio, deixaram a pousada em Estiva, em Minas Gerais, por volta das 6h15, com destino à cidade de Consolação.

O percurso do dia teve 27 quilômetros e foi marcado por subidas e descidas desafiadoras. Um dos trechos mais exigentes foi a Subida do Caçador, com aproximadamente 3,5 quilômetros de forte inclinação, exigindo resistência física e superação dos peregrinos.

Apesar das dificuldades, o grupo relatou que teve um dia considerado maravilhoso, com muita neblina, o que ajudou a tornar a caminhada mais tranquila e menos desgastante.

Durante o trajeto, os integrantes passaram pela Capela São Bento, onde foram acolhidos pelo Frei Junior. Segundo o grupo, o momento foi marcado por palavras de paz, sabedoria e reflexão sobre o valor dos gestos simples, como um abraço ao despertar, seja em familiares ou até mesmo em pessoas desconhecidas.

Após o encontro, os peregrinos registraram o momento especial com uma foto ao lado do frei, destacando a importância espiritual da parada durante a jornada.

O grupo chegou a Consolação por volta das 12h40. Com a conclusão desta etapa, os integrantes alcançaram a metade do percurso até o Santuário Nacional de Aparecida.

Nesta terça-feira, o próximo destino será a cidade de Paraisópolis, também em Minas Gerais. A caminhada segue marcada pela fé, união e superação dos participantes.

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