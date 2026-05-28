Firmes no Caminho completa 7º dia e chega a 192 km rumo a Aparecida

Grupo saiu de Holambra no dia 19 de maio e enfrentou o Morro do Machado em mais uma etapa pelo Caminho da Fé

O grupo Firmes no Caminho concluiu nesta terça-feira, 26 de maio, o sétimo dia de peregrinação rumo ao Santuário Nacional de Aparecida. Os integrantes saíram de Holambra no dia 19 de maio e seguem avançando pelo Caminho da Fé, em uma jornada marcada por superação, espiritualidade e belas paisagens.

Nesta etapa, os peregrinos deixaram para trás cidades como Águas da Prata, Andradas, Crisólia, Borda da Mata, Ouro Fino, Inconfidentes, Tocos do Moji, Estiva, Consolação e Paraisópolis. O grupo percorreu 23 quilômetros em um trajeto considerado mais tranquilo, com pouco sol e muita neblina, o que ajudou durante a caminhada.

O principal desafio do dia foi o Morro do Machado, com aproximadamente 3,2 quilômetros de subida intensa. Além dele, o percurso também contou com pequenas subidas e descidas ao longo do caminho.

Durante a jornada, os integrantes puderam apreciar paisagens entre montanhas, áreas verdes e o canto dos pássaros, em um trecho marcado pelo contato com a natureza e pela contemplação.

Com a conclusão desta etapa, o grupo alcançou a marca de 192 quilômetros percorridos desde o início da peregrinação. Agora, faltam cerca de 126 quilômetros para a chegada à Basílica de Nossa Senhora Aparecida.

A caminhada segue nos próximos dias com o mesmo propósito de fé, união e superação que tem acompanhado os integrantes do Firmes no Caminho desde a saída de Holambra.

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