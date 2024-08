Foragido da justiça é preso durante operação policial em Mogi Mirim

Na tarde desta quinta-feira, por volta das 18h, durante a realização da Operação Impacto, a equipe do Patrulhamento Tático da 2ª Companhia da Polícia Militar de Mogi Mirim realizou a captura de um indivíduo procurado pela Justiça. A operação, voltada à prevenção de atos ilícitos, ocorria no bairro Parque das Laranjeiras quando a equipe se deparou com uma motocicleta com dois ocupantes.

O comportamento suspeito do passageiro, que levou a mão à cintura, motivou a abordagem dos policiais. No entanto, ao perceber a iminente ação policial, a dupla tentou escapar, dirigindo-se até um sítio no assentamento Horto do Vergel. Ao parar a motocicleta, o garupa tentou fugir a pé, correndo em direção a uma plantação nos fundos do sítio. Ele foi rapidamente alcançado e detido pela equipe.

Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o suspeito. Contudo, ao verificar sua identidade no sistema informatizado, os policiais constataram que ele era um evadido do sistema prisional. Identificado como J. Ele estava foragido desde março deste ano, quando não retornou da saída temporária.

No local da captura, o cunhado de J. foi informado sobre a detenção. O procurado recebeu voz de prisão e foi conduzido ao Pronto Socorro do município de Aguaí para a realização de um laudo médico. Posteriormente, foi apresentado ao Centro de Detenção Provisória da mesma cidade, onde permaneceu à disposição da Justiça.