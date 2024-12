Formandos de Jaguariúna e Holambra Enfrentam Incerteza Sobre Festas de Formatura

Imagem Ilustrativa

Alunos e familiares de quatro escolas particulares de Jaguariúna e Holambra estão enfrentando incertezas sobre a realização de suas festas de formatura. Desde sexta-feira (6), pais e estudantes têm relatado problemas graves no cumprimento de contratos por parte da cerimonialista responsável pelos eventos. A situação já resultou no cancelamento de uma celebração no último sábado (7), com prejuízos financeiros e emocionais para as famílias envolvidas.

No caso mais recente, a festa de formatura que reuniria 20 alunos do 9º ano do Colégio da Villa foi cancelada por falta de pagamento aos fornecedores. O evento estava programado para acontecer no Casarão Imperial, em Jaguariúna. Desde então, pais e alunos de outras escolas também estão apreensivos quanto à realização de suas festas, incluindo o Anglo, que tem um evento agendado para o próximo sábado (14).

Pais relataram que a cerimonialista afirmou enfrentar problemas administrativos, mas garantiu que as festas ocorreriam conforme planejado. Contudo, desde o cancelamento da primeira celebração, ela não tem respondido às mensagens e ligações de dezenas de familiares. Uma força-tarefa foi organizada para minimizar os impactos, e há esforços para que as festas não sejam completamente prejudicadas.

O Casarão Imperial divulgou a seguinte nota:

“Gostaríamos de esclarecer que em nenhum momento nos recusamos a abrir as portas do espaço para que o evento acontecesse, mesmo estando protegidos por contrato em caso de inadimplência. Cumprimos o cronograma e enviamos nosso representante hoje pela manhã conforme cronograma para entrada e organização dos demais fornecedores.

Lamentamos muito e nos solidarizamos aos pais, formandos e toda comissão de formatura do 9º ano do Colégio da Villa, de Jaguariúna, e nos colocamos à disposição para encontrarmos alternativas para que o evento aconteça em nova data. Terão todo nosso suporte para solução junto às autoridades para que solucionem de forma justa o ocorrido o quanto antes.”

As comissões de formatura seguem buscando alternativas para contornar os problemas e garantir que os eventos aconteçam. Pais e responsáveis estão mobilizados, aguardando uma solução definitiva para os casos pendentes.