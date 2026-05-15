Frio, idade e osteopatias: cuidados essenciais com cães e gatos idosos no inverno

Com a chegada das temperaturas mais baixas, muitos tutores percebem mudanças importantes no comportamento dos seus pets idosos ou com problemas articulares. Caro leitor, assim como acontece com muitas pessoas, o frio pode intensificar dores, rigidez muscular, dificuldade de locomoção e desconforto em cães e gatos com osteoartrite, displasia, artrose e outras osteopatias. Na matéria da semana, contamos com a parceria da Dra Stefany Cadamuro, Médica Veterinária Fisiatra para trazer mais informações e conforto aos pets.

Animais idosos tendem a ter maior sensibilidade térmica, metabolismo mais lento e, muitas vezes, já convivem com processos degenerativos articulares. No frio, a tendência é que a musculatura fique mais contraída, as articulações mais rígidas e o pet apresente mais dificuldade para levantar, caminhar, subir degraus ou até realizar atividades que antes pareciam simples.

Por isso, alguns cuidados fazem grande diferença nessa época do ano. Manter o ambiente aquecido, protegido de vento e umidade, é fundamental. Camas elevadas, mantas, casinhas bem isoladas e roupas adequadas, especialmente para animais de pelo curto, pequeno porte ou mais debilitados, podem ajudar bastante no conforto térmico.

Outro recurso que pode ser muito útil é o uso de bolsas de água morna ou compressas aquecidas, sempre com extremo cuidado para evitar queimaduras. O ideal é nunca aplicar calor excessivo diretamente sobre a pele e sempre testar a temperatura antes. Em muitos casos, o calor local auxilia no relaxamento muscular e no alívio temporário da rigidez.

A fisioterapia veterinária também pode ser uma grande aliada durante o inverno, contribuindo para manutenção da mobilidade, fortalecimento muscular, controle da dor e melhora da qualidade de vida. Alongamentos orientados, exercícios específicos e terapias complementares podem fazer diferença significativa.

Caro leitor, atenção: redução de atividade, tremores, relutância para se movimentar ou mudança de comportamento podem não ser “apenas frio”, mas sim sinais de dor.

No Clube Buddy, junto à expertise da Dra. Stefany Cadamuro, o cuidado vai além do básico: orientar prevenção, conforto e estratégias individualizadas para que pets idosos ou com osteopatias atravessem o inverno com mais segurança, dignidade e bem-estar.

Porque envelhecer pode, sim, ser sinônimo de conforto, quando há cuidado, atenção e suporte adequado.