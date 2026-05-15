FUNDO SOCIAL PROMOVE ENCONTRO ESPECIAL DO PROJETO PRESENTE DE DEUS COM PARTICIPAÇÃO DOS PAIS

O Fundo Social de Solidariedade de Jaguariúna realizou nesta quinta-feira, dia 14 de maio, mais um encontro do Projeto Presente de Deus, iniciativa voltada ao acolhimento e orientação de gestantes do município.

A reunião foi marcada por um momento especial de integração familiar, pela primeira vez com a participação dos pais nas atividades promovidas pelo projeto. Para possibilitar a presença deles, o encontro foi realizado no período noturno, fortalecendo a proposta de envolver toda a família na preparação para a chegada do bebê.

Durante a programação, os participantes acompanharam uma palestra com a enfermeira obstetra e doula Marilda de Fátima Delgado Araújo, que abordou a importância da amamentação e esclareceu dúvidas sobre os cuidados nos primeiros meses de vida do bebê.

Segundo o Fundo Social, a participação dos pais é possível quando há interesse das gestantes. “A iniciativa reforça uma nova realidade, em que os homens têm a oportunidade de compartilhar momentos que, antigamente, eram vividos apenas pelas mães gestantes”, informa o Fundo Social.

O Projeto Presente de Deus é desenvolvido em parceria com o Instituto de Compromisso com o Desenvolvimento Humano e promove reuniões semanais às quintas-feiras, das 14h às 16h.

Além das palestras e orientações, as gestantes participantes aprendem a confeccionar mantas no tear durante as oficinas oferecidas pelo projeto. Ao final da gestação, as futuras mães recebem um kit de enxoval para os bebês, como forma de apoio e acolhimento às famílias atendidas.

Foto: divulgação