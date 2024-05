Futebol de Campo do Projeto Esporte é Saúde se prepara para Copa Virgolino

Com o início da nova fase do Projeto Esporte e Saúde o núcleo Futebol de Campo retorna suas atividades para o Campo da Vila Boa Esperança todas segundas, quartas e sextas no período da manhã das 08h00 às 11h00 e no período da tarde das 14h00 às 17h00.

Segundo a professora Aline Felisberto, o intuito agora é focar nos treinos para que os alunos tenham um bom aproveitamento na tradicional Copa Virgolino que tem início previsto para 14 de agosto. Para tanto, no decorrer de junho, diversos amistosos serão agendados para ajudá-los e inspira-los para a competição. A modalidade tem uma procura muito grande, mas a professora relata que crianças e adolescentes entre 7 e 17 anos que quiserem se inscrever, podem procurá-la nos dias e horários citados acima para realizar ficha reserva, pois a rotatividade de alunos também é alta.

O Projeto “Esporte é Saúde” é chancelado pelo Governo Federal através do Ministério do Esporte e Lei de Incentivo ao Esporte, tem como entidade proponente o Instituto Jovens de Ouro (IJO) com patrocínio do Laboratório Cristália e conta com apoio da Prefeitura Municipal de Itapira.