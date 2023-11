Galleria Shopping realiza Encontro de Carros antigos neste domingo, 12

Com aproximadamente 200 modelos em exposição, evento reúne carros históricos e

resgata a importância cultural e tecnológica do automóvel para o desenvolvimento da sociedade

Pensando em proporcionar momentos únicos e exclusivos de lazer e entretenimento para seus clientes, o Galleria Shopping promove neste domingo, 12 de novembro, a partir das 9h, o Encontro de Carros Antigos, que acontece no Estacionamento Superior, próximo ao Outback, com entrada gratuita.

Durante o evento, que resgata anos de história do automobilismo, desde quando os carros começaram a ser produzidos, no início do século 20, até os dias atuais, os apaixonados por automóveis antigos poderão ver de perto diferentes modelos, sendo muitos deles relíquias de colecionadores.

Serão cerca de 200 modelos de veículos fabricados em diversos países e que prometem encantar não apenas os amantes de automobilismo. O grupo que irá participar do encontro é organizado pelo amante de Fuscas e Carros Antigos Rafael Marinari, proprietário da página Fuscas por Aí, que hoje tem mais de 94,7k seguidores no Instagram e mais de 62k seguidores em seu canal no Youtube.

“Temos como objetivo trazer eventos diferenciados e únicos para os moradores da região e esse com certeza trará memórias antigas e construirá novas em torno de carros que foram ícones do setor automobilístico. Estamos muito felizes em poder proporcionar para o público mais esse evento exclusivo e único com todo o conforto e segurança que o Galleria Shopping oferece”, afirma Renata Corrêa, gerente de marketing do empreendimento.

Serviço – Encontro de Carros Antigos

Quando: Domingo, 12 de novembro

Local: Estacionamento Superior – Próximo ao Outback

Horário: 9h às 13h

Entrada gratuita no evento.

Sobre o Galleria Shopping

