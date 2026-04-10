GCM apreende drogas e prende suspeita por tráfico em duas ações distintas em Santo Antônio de Posse

Ocorrências registradas na sexta-feira resultaram em apreensão de cocaína, maconha e crack em bairros diferentes

A Guarda Civil Municipal de Santo Antônio de Posse realizou duas ações distintas na sexta-feira, 10 de abril, que resultaram na apreensão de entorpecentes e na prisão de uma suspeita por tráfico de drogas.

No período da manhã, no bairro Bela Vista II, equipes em patrulhamento abordaram três pessoas. Um dos indivíduos fazia uso de substância semelhante à maconha, mas nada de ilícito foi encontrado com ele. Já com uma mulher, que portava uma bolsa, foram localizados 15 pinos de cocaína, quatro porções de maconha e dez pedras de crack, além da quantia de 20 reais em dinheiro.

Ao ser questionada, a suspeita admitiu que comercializava os entorpecentes. Diante do flagrante, ela foi conduzida ao atendimento médico para exame de corpo de delito e, posteriormente, apresentada na unidade policial, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Já no período da tarde, no Centro, durante patrulhamento nas proximidades do Pronto-Socorro, os agentes localizaram uma bolsa aparentemente abandonada. Ao verificarem o conteúdo, foram encontrados 12 microtubos contendo substância análoga à cocaína.

Todo o material foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.

As ocorrências seguem sob responsabilidade das autoridades competentes.

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