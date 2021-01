GCM de Amparo trabalha em operação que derrubou casal de traficantes em Monte Alegre do Sul

A GCM – Guarda Civil Municipal de Amparo participou de ação com a Polícia Militar e Polícia Civil de Monte Alegre do Sul que derrubou na manhã de segunda-feira, 25/1, um casal por tráfico e associação ao tráfico.

As equipes de segurança deslocaram-se para a região com o Mandado de Busca e Apreensão. Com eles, foram localizados maconha, resquícios de cocaína e quatro dixavadores.

No quintal, foi localizado um pé de maconha, na cozinha, um pacote de folhas de maconha. Dinheiro também estava no local.

O material apreendido totalizou 198,84 gramas, em 14 porções de maconha, 28 pontas de cigarros de maconha, 35 sementes da droga, duas peças de haxixe, duas pistolas de pressão, calibre 4,5, dois celulares e R$203, em dinheiro.