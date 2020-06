GCM ENTREGA MÁSCARAS PARA A POPULAÇÃO

A Guarda Civil Municipal – GCM realizou a entrega de máscaras para pedestres e motoristas que transitavam pela Avenida Emília Marchi Martini, na altura da Lojas Cem.

As pessoas receberam as máscaras e foram instruídas a respeito da obrigatoriedade do uso das mesmas no estado de São Paulo e de como o seu uso diminui o risco de disseminação do novo coronavírus.

As máscaras que foram entregues são provenientes de doações de tecidos feitas para a Secretaria de Saúde, que conta com o trabalho de 16 costureiras para a criação dos itens.