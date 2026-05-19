GCM prende dupla em flagrante após furto a loja no Centro de Mogi Guaçu

Criminosos foram monitorados em tempo real pelo sistema Muralha Digital durante toda a ação

A Guarda Civil Municipal de Mogi Guaçu prendeu em flagrante, na madrugada desta terça-feira (19), dois homens acusados de invadir e furtar uma loja no Centro da cidade. O crime aconteceu por volta das 3h09 e toda a ação foi monitorada em tempo real pela Central Guaçuana de Inteligência e Monitoramento (CEGIM), responsável pelo sistema de câmeras da “Muralha Digital”.

Segundo a GCM, um dos suspeitos, usando jaqueta escura e boné claro, conseguiu arrombar a grade frontal e a porta de vidro blindex do estabelecimento. Enquanto ele invadia o local, o comparsa, vestindo moletom vermelho com capuz e carregando uma mochila, permaneceu do lado de fora fazendo a vigilância ao lado de uma bicicleta.

As imagens das câmeras mostram que, após a invasão, o primeiro criminoso saiu da loja e o segundo entrou no comércio com a mochila para recolher os produtos furtados. A dupla levou 21 relógios de pulso de diversas marcas e modelos, além de oito caixas de som bluetooth. Os suspeitos também tentaram encontrar dinheiro no caixa da loja, mas sem sucesso.

Na saída, ao perceberem a aproximação das viaturas, os dois tentaram fugir. O homem de moletom vermelho chegou a subir na bicicleta, mas desistiu e correu a pé pela rua. Já o comparsa aproveitou a bicicleta deixada para trás e tentou escapar em direção oposta.

A tentativa de fuga foi frustrada pelo cerco montado pelas equipes da GCM. Os agentes Calisto e Ronnie conseguiram interceptar o suspeito de 22 anos, que tentou resistir à prisão, mas acabou contido. O segundo homem, de 38 anos, também foi alcançado e detido logo em seguida pelas equipes de apoio.

Os dois suspeitos foram encaminhados à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceram presos à disposição da Justiça.

Siga o canal “O Regional” no WhatsApp: (https://whatsapp.com/channel/0029Vb6Nnfd2phHTFnbH1d12)