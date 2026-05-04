GCM prende homem após disparo de arma de fogo em bar em Holambra

Suspeito confessou o disparo e indicou posse de armas e drogas durante abordagem

A Guarda Civil Municipal de Holambra prendeu, no início da noite de domingo, dia 3, um homem após um disparo de arma de fogo registrado no interior de um bar no município.

De acordo com a corporação, a equipe foi acionada para atender a ocorrência e, durante o registro dos fatos, visualizou o retorno do autor para sua residência, realizando a abordagem imediata.

Durante a ação, o indivíduo confessou ter efetuado o disparo, alegando ter sido provocado por ofensas. Ainda segundo a GCM, ele informou possuir armas em casa e entorpecentes em seu veículo.

Com autorização, os agentes realizaram buscas e localizaram armas, munições e 10 porções de substância análoga à cocaína.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão, foi encaminhado para atendimento médico e, posteriormente, apresentado na Delegacia de Jaguariúna, onde permaneceu à disposição da Justiça.

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