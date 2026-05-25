GCM prende homem com crack, maconha e dry no Miguel Martini, em Jaguariúna

Suspeito tentou fugir ao avistar viaturas, resistiu à abordagem e foi detido com dinheiro e entorpecentes escondidos em uma bolsa

A Guarda Civil Municipal de Jaguariúna prendeu um homem por tráfico de entorpecentes na madrugada de sábado (23), no bairro Miguel Martini.

Segundo a corporação, equipes realizavam patrulhamento em uma área já conhecida pelo comércio de drogas quando avistaram um indivíduo arremessando uma bolsa embaixo de um carro abandonado e fugindo em direção à linha férrea ao perceber a aproximação das viaturas.

O suspeito foi alcançado pelos agentes, mas resistiu à prisão. Diante da situação, foi necessário o uso progressivo da força e de algemas para contê-lo.

Durante revista pessoal, os guardas encontraram R$ 179,50 em dinheiro nos bolsos do abordado. Na bolsa dispensada durante a tentativa de fuga, foram apreendidas 13 porções de maconha, cinco porções de dry e 25 pedras de crack.

A ocorrência foi apresentada à autoridade policial, e o suspeito permaneceu à disposição da Justiça.

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