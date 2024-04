GINÁSTICA ARTÍSTICA DE JAGUARIÚNA PARTICIPA DE COMPETIÇÕES NESSE FINAL DE SEMANA

No próximo sábado, dia 13 de abril, a equipe pré-infantil e juvenil avançada de Ginástica Artística de Jaguariúna participará da primeira etapa do Torneio Categorias, realizada pela Liga Intermunicipal de Ginástica Olímpica. Serão 5 atletas jaguariunenses disputando os aparelhos solo e salto, assimétricas e trave de equilíbrio. O evento será realizado na cidade de Salto.

Já no domingo , 14 de abril, será a vez das alunas de todos os níveis da Ginástica Artística jaguariunense, que fazem parte do Projeto Campeões- Primeiros Passos, brilharem na II Copa Hípica de Ginástica Artística. Ao todo Jaguariúna levará 42 alunos e alunas iniciantes para a competição que contará com a participação de 685 atletas.