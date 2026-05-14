‘Ginga Talks’ chega a Campinas para conectar, inspirar e fortalecer empreendedores negros

Evento do Sebrae-SP e parceiros estratégicos aposta na inovação e na diversidade como motores de transformação

Por Redação

No próximo dia 23 de maio, o Sebrae-SP promove em Campinas um encontro voltado a empresas e startups lideradas por pessoas negras: o “Ginga Talks”, no Centro de Educação Profissional de Campinas (Ceprocamp). O encontro é pensado para fortalecer o ecossistema local, conectar pessoas empreendedoras, além de abrir novos caminhos com mais confiança, propósito e visão de futuro para novas empresas. As inscrições gratuitas devem ser feitas pelo link.

Realizado pelo Sebrae-SP, em parceria com a Prefeitura de Campinas, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Obará Edutech e Afrotem, o evento integra o programa “Ginga Afrotech Hub”, que tem a proposta de conectar inovação, tecnologia e diversidade para fortalecer o ecossistema de startups lideradas por pessoas empreendedoras negras. Ele é realizado pelo Sebrae for Startups, iniciativa do Sebrae-SP de apoio a startups e ambientes de inovação, e executado pela Darwin Startups, uma das aceleradoras mais reconhecidas da América Latina.

A gestora de inovação e analista de negócios do Sebrae-SP em Campinas, Angélica Alves, acredita que o Ginga Talks será uma excelente oportunidade para conectar empreendedores e pessoas interessadas em inovação. “Além das imersões, teremos trocas reais, conteúdos práticos, momentos de networking e conexões e, com certeza, uma dose extra de inspiração para quem está na fase de ideação, validação ou já pensando em ampliar o seu negócio.”

“Eventos como o ‘Ginga Talks’ são importantes porque criam espaços de conexão, formação e incentivo ao empreendedorismo, especialmente para públicos que historicamente enfrentam mais dificuldades de acesso às oportunidades. A parceria reforça o compromisso de Campinas com ações que valorizam a diversidade, estimulam a geração de renda e fortalecem o desenvolvimento econômico com inclusão”, diz o secretário municipal de Trabalho e Renda, Paulo Sérgio de Andrade.

“Campinas vem amadurecendo de forma significativa as discussões sobre equidade racial, inovação e desenvolvimento econômico. Na Obará Edutech, acreditamos que o empreendedorismo, aliado à capacitação técnica, acesso à tecnologia e investimento, é uma ferramenta potente para ampliar oportunidades diante das desigualdades históricas do nosso país. Por isso, integrar a construção do Ginga Talks em Campinas representa fortalecer conexões, repertório e possibilidades para empreendedores e empreendedoras negras da nossa região”, fundadora e diretora executiva da Obará Edutech, Geórgia Bento.

Angélica finaliza com um convite especial. “Queremos muito que os empreendedores, gestores de empresas e qualquer pessoa interessada na temática estejam conosco nesse dia tão especial.” A programação do encontro começa às 8h30, com um café de boas-vindas. Ao longo do dia, o evento vai trazer painéis, palestras e muito conteúdo.

SERVIÇO

Ginga Talks

Data: 23 de maio de 2026

Horário: 8h30 às 16h30

Local: CEPROCAMP Unidade Centro – Avenida 20 de Novembro, 145 – Centro, Campinas/SP (ao lado da Estação Cultura)

Inscrições: https://bit.ly/gingatalkscampinas