Greve de estudantes da Unicamp avança e mobiliza cursos em Campinas e Limeira

Movimento cobra melhorias em permanência estudantil, moradia, bolsas, transporte, saúde mental e outras pautas ligadas à estrutura universitária

Estudantes da Universidade Estadual de Campinas iniciaram uma greve que já atinge ao menos 20 cursos no campus de Campinas, segundo informações do Diretório Central dos Estudantes. As assembleias para adesão ao movimento começaram na quarta-feira (7), e novas reuniões ainda devem definir a participação de outros centros acadêmicos.

De acordo com o movimento estudantil, a paralisação busca garantir melhores condições para morar, estudar e trabalhar. Entre as principais reivindicações estão ampliação de bolsas e políticas de permanência, melhorias no transporte dentro e entre os campi, acesso a serviços de saúde especializada e mental, implantação do Serviço de Atenção à Violência Sexual em Limeira, espaço físico para centros acadêmicos e diretórios, fim da terceirização de serviços e posicionamento contra a autarquização do Hospital de Clínicas.

No campus de Campinas, já aprovaram a greve cursos como Arquitetura, Licenciatura Integrada de Química e Física, Engenharia de Alimentos, Midialogia, Música, Artes Cênicas, Dança e Artes Visuais, Biologia, Farmácia, Geologia e Geografia, Engenharia de Controle e Automação, Fonoaudiologia, Economia, Ciências Sociais, História, Profis, Engenharia Mecânica, Pedagogia, Química, Letras, Linguística, Estudos Literários, Medicina, Computação, Física, Filosofia, entre outros.

Em Limeira, cerca de 3 mil estudantes também aderiram ao movimento e suspenderam as aulas na semana passada. Além dos alunos, o Sindicato dos Servidores da Unicamp também aderiu à paralisação, que atinge 23 setores da universidade.

Segundo representantes do movimento estudantil, a greve deve continuar até que a Unicamp apresente uma resposta direta às pautas apresentadas, com prioridade para moradia estudantil e políticas de permanência.

A Reitoria da Unicamp informou que mantém diálogo contínuo com entidades estudantis e direções das unidades, reafirmando o compromisso com a busca de soluções consensuais.

Fonte: g1 Campinas e Região

Foto: Reprodução/EPTV

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