Guaçuano é vice-campeão da Liga do Interior Paulista de Tênis

A equipe de tênis da SET (Secretaria de Esportes e Turismo) participou no sábado e domingo, dias 7 e 8, da Liga do Interior Paulista de Tênis (LIP), em Socorro.

O tenista Rafael Longhi Breda, que também é o treinador da equipe, foi o atleta com o melhor desempenho nesta etapa, conquistando o vice-campeonato na categoria A1.

A equipe guaçuana voltará a competir em Socorro no sábado e domingo, dias 14 e 15, com as disputas das categorias C, B e A.

Resultados:

– Rafael Longhi Breda – vice-campeão da categoria A1;

– Francinalda Faria – Semifinalista da categoria C1;

– Jefferson Ferreira de Melo – quartas de final da categoria B1;

– Ederson Ferreira de Melo – quartas de final da categoria B1.