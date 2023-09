Guarda Municipal de Santo Antônio de Posse participa de desfile cívico em comemoração aos 195 anos de Serra Negra

Na manhã deste sábado (23), a cidade de Serra Negra celebrou com grande estilo seus 195 anos de história. A ocasião especial foi marcada por um desfile cívico que reuniu diversas instituições e grupos da região, destacando-se a presença da Guarda Municipal de Santo Antônio de Posse, que participou com destaque no evento.

A Guarda Municipal de Santo Antônio de Posse, conhecida por seu comprometimento com a segurança e o bem-estar da comunidade, desfilou com grande orgulho, demonstrando seu apoio à cidade vizinha e estreitando ainda mais os laços entre as duas localidades.

