Guarda Pet Terapia: GCM de Artur Nogueira e Secretaria de Assistência Social Promovem Tarde Especial no Lar de Idosos Aidan

Da Redação

No espírito de solidariedade e compaixão, a Guarda Civil Municipal (GCM) de Artur Nogueira, em parceria com a Secretaria de Assistência Social, realizou uma iniciativa inspiradora no Lar de Idosos Aidan. Sob o projeto denominado “Guarda Pet Terapia”, a equipe dedicou-se a proporcionar uma tarde memorável para os residentes da instituição.

A ação consistiu na distribuição de ovos de Páscoa aos idosos, elevando o clima festivo e promovendo momentos de alegria e afeto entre os assistidos pela entidade. O gesto caloroso não apenas celebrou a época festiva, mas também destacou o compromisso da comunidade em apoiar e reconhecer a importância dos idosos em nossa sociedade.

O Lar de Idosos Aidan, conhecido por seu compromisso com o bem-estar e cuidado dos residentes, recebeu de braços abertos a gentileza da GCM de Artur Nogueira e da Secretaria de Assistência Social. A tarde especial não apenas trouxe sorrisos aos rostos dos idosos, mas também fortaleceu os laços de solidariedade e cooperação na comunidade.

O projeto “Guarda Pet Terapia” destaca-se não apenas por sua generosidade, mas também por sua abordagem inovadora ao incorporar a interação com animais como parte integrante do processo terapêutico. A presença de animais durante a visita contribuiu para aumentar ainda mais o bem-estar emocional dos idosos, demonstrando o poder transformador do contato com os animais.

Para os residentes do Lar de Idosos Aidan, essa tarde não será facilmente esquecida. Através da união de esforços entre a GCM de Artur Nogueira e a Secretaria de Assistência Social, foi possível criar um momento de amor, carinho e felicidade para aqueles que tanto merecem.

Em um mundo onde a correria do dia-a-dia muitas vezes obscurece a importância dos gestos simples, iniciativas como essa servem como um lembrete poderoso do impacto positivo que podemos ter quando nos unimos em prol do bem comum. Que essa ação inspire outros a seguirem o exemplo, espalhando alegria e solidariedade em cada canto de nossa comunidade.